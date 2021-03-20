Advertisements

الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة للمتخلفين من خلال موقع وزارة القوي العاملة

السبت 20/مارس/2021 - 12:53 م
العمالة غير المنتظمة 2021
العمالة غير المنتظمة 2021
Advertisements

الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة للمتخلفين من خلال موقع وزارة القوي العاملة

استعلام منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة والأخيرة 2021 للمتخلفين، يترقب الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن طريقة للاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة بعد تخلفهم عن صرف المنحة الدفعة السادسة التي أعلنت الوزارة بأنها الدفعة الأخيرة ولن يتم دفع أي قيمة مالية أخري لاصحاب العمالة اليومية، حيث تقوم وزارة القوي العاملة المصرية باستقبال طلبات واستفسارات وتساؤلات من قبل المواطنين لمعرفة آخر المستجدات حول صرف منحة ال500ج، وبالتالي نقوم بتزويدكم بكافه المعلومات.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة للمتخلفين 2021
خلال الايام الماضية استمر صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 5 أيام متتالية بداية من يوم 7 مارس 2021، ليتم الصرف من قبل فروع البنك الزراعي وفروع البريد المصري التي فتحت أبوابها أمام أصحاب العمالة اليومية، وبذلك تخلف العديد من المستفيدين من صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وتقوم وزارة القوي العاملة في الوقت الحالي برصد اعداد المتخلفين وتحديد موعد مخصص لهم لإعادة الصرف.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة 500ج للمتاخرين 2021
اتبع الخطوات التالية من اجل الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة للمتاخرين عن الدفعة السادسة لشهر مارس 2021:-

- الدخول علي الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة المصرية على الإنترنت.
- ثم قم بالضغط علي أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة.
- قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.
- قم بالضغط على كلمه استعلام.
- خلال دقيقة تظهر لك رسالة تحمل كافة التفاصيل الخاصة بالمنحة.

الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة للمتخلفين من خلال موقع وزارة القوي العاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة غير المنتظمة 2021 العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة العمالة غير المنتظمة 2021

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

بوروسيا دورتموند يضع مبلغ ضخم للتخلي عن هالاند خلال الصيف

منذ 37 دقيقة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 21 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 18 ساعة

الشارقة الإماراتي يطلب استعارة نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 3 ساعات

وجهات الإخوان الجديدة عقب القرارات التركية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بالبطاقة.. استعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة دفعة نوفمبر 2020 عبر موقع manpower

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة 2021 موقع وزارة القوى العاملة والخط الساخن

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعه السادسة شهر مارس عبر موقع وزاره القوى العامله

(500 ج) استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي.. وموعد صرف المنحة للمتخلفين عن الصرف

manpower استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة 2021 من موقع القوي العاملة للمتخلفين

بالخطوات.. استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الأخيرة من الموقع الرسمي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار