



الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة للمتخلفين من خلال موقع وزارة القوي العاملة





استعلام منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة والأخيرة 2021 للمتخلفين، يترقب الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن طريقة للاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة بعد تخلفهم عن صرف المنحة الدفعة السادسة التي أعلنت الوزارة بأنها الدفعة الأخيرة ولن يتم دفع أي قيمة مالية أخري لاصحاب العمالة اليومية، حيث تقوم وزارة القوي العاملة المصرية باستقبال طلبات واستفسارات وتساؤلات من قبل المواطنين لمعرفة آخر المستجدات حول صرف منحة ال500ج، وبالتالي نقوم بتزويدكم بكافه المعلومات.





صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة للمتخلفين 2021

خلال الايام الماضية استمر صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 5 أيام متتالية بداية من يوم 7 مارس 2021، ليتم الصرف من قبل فروع البنك الزراعي وفروع البريد المصري التي فتحت أبوابها أمام أصحاب العمالة اليومية، وبذلك تخلف العديد من المستفيدين من صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وتقوم وزارة القوي العاملة في الوقت الحالي برصد اعداد المتخلفين وتحديد موعد مخصص لهم لإعادة الصرف.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة 500ج للمتاخرين 2021

اتبع الخطوات التالية من اجل الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة للمتاخرين عن الدفعة السادسة لشهر مارس 2021:-





- الدخول علي الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة المصرية على الإنترنت.

- ثم قم بالضغط علي أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة.

- قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.

- قم بالضغط على كلمه استعلام.

- خلال دقيقة تظهر لك رسالة تحمل كافة التفاصيل الخاصة بالمنحة.



