عرض مسلسل "ضد الكسر" لـ نيللى كريم على قناة "Cbc"



نشر تامر مرسي برومو مسلسل "ضد الكسر"، وعلق عليه قائلاً :" ضد الكسر حصريًا على سي بي سي، رمضان٢٠٢١ إن شاء الله، إنتاج العدل جروب".





مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين، وهو من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب،وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد.

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتج تامر مرسي عن القناة الناقلة لمسلسل"ضد الكسر"، الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".