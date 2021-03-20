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فوز الحاجة "أنعام" بلقب الأم المثالية 2021 بالبحيرة

السبت 20/مارس/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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حالة من الفرحة والبهجة سيطرت على أسرة "أنعام عبدالرازق هاشم"، بمنزلهم بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك عقب تلقيهم اتصالًا بفوزها بلقب الأم المثالية 2021.

وسرعان ما تحول المنزل لخلية نحل من المهنئين والمباركين لها من الأهل والجيران والمعارف، خاصة أنها تحظى باحترام وحب الجميع، نظرًا لكونها سيدة تعرف معنى التضحية والعطاء، فضلًا عن حسن تربيتها لأبنائها وتحملها المسئولية عقب وفاة زوجها.

وأوضحت "هاشم" أنها فوجئت باتصال من مديرية التضامن بالمحافظة، تم إبلاغها بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وهو ما اعتبرته رسالة تكريم أولًا من الله لها، وأنها تسير في الطريق الصحيح.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قام بتشكيل لجنة لاختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة لتكريمهن خلال أعياد الجمهورية بعيد الام 2021، برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وبمعاونة الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين الكاتب والدكتورة نجوى خلف والدكتورة راويه مختار، أعضاء مجلس النواب بالإضافة الى ممثلي مديريات الشباب والرياضة والاوقاف والثقافة بالبحيرة وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية وصندوق جمعية عيد الأسرة وجمعية حماية الأطفال وجمعية تدريب العاملين بميادين الأسرة والطفولة.

حيث تم استعراض عدد ٣٠ حالة مرشحة للأم المثالية من جميع مراكز المحافظة وتم تناول قصص كفاحهن في تربية أبنائهن بدون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقا لمبدأ الشفافية والحيادية، حيث انتهت اللجنة إلى اختيار عدد ٣ أمهات من المتقدمات بالإضافة إلى أم رعاية بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم العالية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية لإرسالهن إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتكريمهم في احتفالية الجمهورية ضمن احتفالات عيد الام لعام ٢٠٢١ بحضور ممثل عن المجلس القومي للمرأة.

وأكد محافظ البحيرة على أهمية دور الأم فى إعداد وتربية الأجيال وإعدادهم لحمل لواء البناء والتقدم والنمو بغرس القيم والسلوكيات الإيجابية وتنمية الروح الوطنية وحب الوطن لديهم والعمل على مشاركتهم فى كافة برامج التنمية بالعمل والنجاح والتفوق، مشيرا إلى تكريم كل ام كافحت من أجل أبنائها لتربيتهم ووضعهم على الطريق الصحيح لهو حق أصيل لها.
فوز الحاجة "أنعام" بلقب الأم المثالية 2021 بالبحيرة
فوز الحاجة "أنعام" بلقب الأم المثالية 2021 بالبحيرة

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