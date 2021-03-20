انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)

انطلقت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم اليوم السبت، لطلاب معاهد الإسكندرية الأزهرية برعاية الطلاب بسموحة.





وتفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية فعاليات التصفيات، وأكد على الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة الدقة والشفافية، وتقام التصفيات تحت إشراف الدكتور سامي حامد مدير شئون القرآن الكريم، والشيخ محمد عبدالنبي موجه عام شئون القرآن الكريم، ورافق الوكيل الشرعي أحمد البرجي مدير مكتب الوافدين والعلاقات العامة.



