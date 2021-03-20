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انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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انطلقت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم اليوم السبت، لطلاب معاهد الإسكندرية الأزهرية برعاية الطلاب بسموحة.

وتفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية فعاليات التصفيات، وأكد على الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة الدقة والشفافية، وتقام التصفيات تحت إشراف الدكتور سامي حامد مدير شئون القرآن الكريم، والشيخ محمد عبدالنبي موجه عام شئون القرآن الكريم، ورافق الوكيل الشرعي أحمد البرجي مدير مكتب الوافدين والعلاقات العامة.

ويَمتحن الطلاب موجهون من خارج منطقة الإسكندرية، بالإضافة إلى تسجيل الاختبارات بالصوت والصورة على الحاسب الآلي؛ مراعاةً للدقة والشفافية في حصول الطلاب على درجتهم، وفرصتهم في المسابقة، ويتم التسجيل تحت إشراف عصام آدم مدير الكمبيوتر التعليمي، وسمير حسين مدير إدارة المعلومات، ويشارك في الإشراف على التصفيات الشيخ محمود الحوفي موجه شئون القرآن الكريم، وفاطمة محمد موجه شئون القرآن الكريم، وأحمد بطيخ عضو شئون القرآن الكريم.
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)

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