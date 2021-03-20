الشارقة الإماراتي يطلب استعارة نجم الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رغبة نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" أن الشارقة الإماراتي يجهزوا عرض لاستعارة طارق حامد لمدة موسم من الزمالك بداية الموسم المقبل.









وأشار إلى أن الشارقة مهتمين بشكل كبير بنجم خط وسط نادي الزمالك طارق حامد ولديهم رغبة قوية في التعاقد معه.



