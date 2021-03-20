الشارقة الإماراتي يطلب استعارة نجم الزمالك

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الشارقة الإماراتي يطلب استعارة نجم الزمالك
السبت 20/مارس/2021 - 12:57 م
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رغبة نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" أن الشارقة الإماراتي يجهزوا عرض لاستعارة طارق حامد لمدة موسم من الزمالك بداية الموسم المقبل.
وأشار إلى أن الشارقة مهتمين بشكل كبير بنجم خط وسط نادي الزمالك طارق حامد ولديهم رغبة قوية في التعاقد معه.
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