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11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

السبت 20/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أدلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بعدة تصريحات عن لقاحات فيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، أنهت الجدل من خلالهم بشأن الأمور المتخبطة عن فعالية اللقاحات أو الشحنات التي تنتظرها مصر.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التصريحات التي أدلت بها وزيرة الصحة والسكان بشأن لقاحات كورونا:

- شحنة اللقاح التي استلمتها مصر من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.

- إجمالي أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 400 ألف شخص.

- بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولي للقاحات "جافى"، ستبدأ بنهاية شهر مارس، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة أسترازينيكا للدولة المصرية.

- 100% من منشآت وزارة الصحة سيكون بها التطعيم ضد كورونا في مايو المقبل.

- ابتداءً من أول أبريل التطعيم سيتم تطعيم المواطنين الذين سجوا بعد أسبوع واحد عقب التسجيل.

- لا صحة لما يشاع حول إصابة المواطنين المتلقين لقاح أسترازينيكا بجلطات الدم لأن ليس له علاقة بهذه الجلطات.

- لقاح أسترازينيكا سيتم تخصيص لمن هم أقل من الـ65 عاما في مصر، وهناك أبحاث تجرى حول تطعيم الذين تتجاوز أعمارهم عن الـ65 سنة.

- جلسنا مع المسئولين عن لقاح جونسون آند جونسون الذى يعطى من جرعة واحدة، وقريبا سيتم تسجيله في مصر.

- وزارة الصحة بصدد استقبال دفعة كبيرة من لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا خلال ساعات من جمهورية الصين الشعبية.

- وزارة الصحة تستهدف تطعيم كل العاملين في القطاع السياحي في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بلقاح كورونا في شهر مايو المقبل بنسبة 100%.

- آخر شهر مايو سيتم تطعيم كل العاملين في السياحة والصناعة والمعمار والعاملين في الشهر العقاري والطيران.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

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