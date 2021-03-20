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بوروسيا دورتموند يضع مبلغ ضخم للتخلي عن هالاند خلال الصيف

السبت 20/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي بوروسيا دورتموند، وضع سعرًا ضخمًا لنجمه النرويجي إيرلينج هالاند خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وارتبط إسم هالاند بالعديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، لعل أبرزهم ريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة ومانشستر يونايتد.


وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن بوروسيا دورتموند يطلب الحصول على 250 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن هالاند.


ومن المقرر أن ينتهي عقد هالاند مع دورتموند في صيف 2024، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن اللاعب لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو فقط، ويمكن تفعيله في صيف 2022.

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