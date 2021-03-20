Advertisements

الاتحاد الأوروبي يلوح بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا إذا لم يتم إمداده به اولا

السبت 20/مارس/2021 - 01:03 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
Advertisements

 لوح الاتحاد الأوروبي، بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا إذا لم يتم إمداده به أولا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية أن الهيئة "مقتنعة تماما" بجدوى لقاح "أسترازينيكا"، وذلك بعدما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية.

 

وقالت مديرة الوكالة إيمر كوك: "ما زلنا مقتنعين تماما بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر، تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية".

 

وأكدت أنه "في الوقت الحالي، ليس هناك ما يشير إلى أن التطعيم تسبب في هذه المشاكل حيث لم يتم ذكرها في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية المعروفة أو المحتملة"، مشيرة إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية تتعامل مع الأمر "بغاية الجدية".

 

وبينت أن التجارب السريرية أظهرت "أعدادا محدودة جدا من الإصابات بجلطات دموية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا لقاح أسترازينيكا فيروس كورونا جلطات دمويه الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 21 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 3 ساعات

وجهات الإخوان الجديدة عقب القرارات التركية

منذ ساعة و نصف

بوروسيا دورتموند يضع مبلغ ضخم للتخلي عن هالاند خلال الصيف

منذ 37 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

الشارقة الإماراتي يطلب استعارة نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بعضها تنتظر الاعتماد عالميًا.. أبرز اللقاحات لعلاج كورونا

هل أصبح آمن؟.. تفاصيل استئناف تجارب لقاح أكسفورد في بريطانيا

الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على ترخيص استخدام لقاح فايزر

أخصائي أمراض صدرية: لقاح أكسفورد فعال بنسبة 90% ضد السلالة الجديدة

رغم توصية "الصحة العالمية".. دول أوروبية تعلق التطعيم بلقاح أسترازينيكا

وقف استخدام وتصنيع لقاح "أسترازينيكا" في المانيا مع ارتفاع عدد الإصابات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار