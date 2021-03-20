ميرهان حسين تُهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم وتُعلق :"ربنا يخليكي ليا"

حرصت الفنانة ميرهان حسين على تهنئة والدتها بمناسبة عيد الأم الذي يوافق غدًا الأحد 21 مارس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ميرهان حسين صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وأنتِ طيبة يا ماما، وربنا يخليكي ليا".



وأضافت ميرهان حسين: "كل سنة وكل الأمهات بالف خير ربنا يحفظ أمهاتكم يارب، ويرحم اللي سبقونا ويجمعنا بيهم في الجنة، كل سنة وكل أم بخير وصحة وسعادة".



وفي سياق آخر، تشارك ميرهان حسين حاليًا في مسلسل "رهبة"، وهو بطولة فتحي عبد الوهاب، آيتن عامر، أحمد صفوت، مي القاضي، طارق عبد العزيز، محسن منصور، أحمد كرارة، أحمد فؤاد سليم، عصام شاهين، وهو من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.