



تقديم الأمن العام 1442 جندي ”رجال” عبر منصة أبشر jobs.sa لتسجيل الأمن العام.. تعرف على الموعد وخطوات التقديم





نتابع معكم جديد الوظائف في المملكة العربية السعودية حيث إعلان إدارة القبول والتسجيل في الأمن العام، عن توافر العديد منن الوظائف للعمل على رتبة جندي في الأمن العام للرجال وفق الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها في التنويه السابق عن تلك الوظائف، تابع تقريرنا التالي للتعرف على رابط التسجيل والتقديم على وظائف الأمن العام، وشروط التقديم وموعد بدء وانتهاء عملية التسجيل، تقديم الأمن العام 1442.





تقديم الأمن العام 1442

تقديم الأمن العام 1442، أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل التابعة لوزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، عن بدء التقديم على العديد من الوظائف العسكرية للرجال، ممن توافرت فيهم الشروط الموضوعة والملائمة للوظائف المعلن عنها، على أن يتم تقديم طلبات التسجيل الكترونيا عبر رابط أبشر للتوظيف وزارة الداخلية، خلال الفترة المحددة للتسجيل والتي سنوضحها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية.





موعد تسجيل الأمن العام 1442

حددت إدارة الأمن العام موعدا لبداية وانتهاء طلبات التسجيل على وظائف الأمن العام والتي تتحدد وتنتهي بالآتي:





تبدأ تلقي طلبات التقديم اعتبارا من اليوم السبت 7 شعبان 20 مارس 2021، حتى الخميس الموافق 12 شعبان 1442- 25 مارس 2021.





رابط تقديم الأمن العام 1442 عبر أبشر للتوظيف

- رابط أبشر للتوظيف لتقديم الأمن العام 1442، تتبع الرابط التالي ( اضغط هنا ).





خطوات التسجيل والتقديم في الأمن العام 1442

- قم بالدخول على رابط أبشر للتوظيف التابع لوزارة الداخلية.

- قم بالضغط على أيقونة الوظائف المتاحة الموجودة في أعلى النافذة.

- قم بتحديد الوظيفة التي سيتم التقديم عليها.

- قم بالإطلاع على كافة التعليمات والشروط للوظيفة.

- قم بالموافقة على كافة الشروط.

- قم بملئ كافة البيانات المطلوبة بكل دقة، حيث أنه في حالة وجود أخطاء سيتم رفض الطلب.

- قم بالضغط على مربع التالي.

- قم بالضغط على الحفظ.

- قم بتقديم الطلب.



