"هشم رأسها بحجر".. سائق يقتل مدرسة بطريقة بشعة في حدائق أكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مدرسة 37 عاما، بالشقة سكنها بدائرة القسم.



وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق 44 عاما، مقيم بذات الناحية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف بقتل المجني عليها وأضاف بأنه نظرًا لمعرفته بالمجني عليها لإعطائها دروس خصوصية لنجله وعلمه بأنها ميسورة الحال وسابقة اقتراضه منها مبالغ مالية فعقد العزم على قتلها وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالتوجه لشقتها بادعاء البحث عن مفاتيح تركها سهوًا أثناء إحضار طلبات لها في اليوم السابق ولدى قيامها بفتح الباب له باغتها بالضرب بحجر فسقطت على الأرض وظن أنها توفيت وبدأ بالبحث عن مسروقات إلا أنه فوجئ بها تقوم بفتح باب الشقة والاستغاثة بالجيران فقام بجذبها لداخل الشقة وتعدى عليها بالضرب بالحجر مرة أُخرى فأودى بحياتها ولاذ بالهرب.

