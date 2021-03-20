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الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بـ8 درجات (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم تتعرض مصر لموجة حارة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، حيث سترتفع الحرارة من 6 إلى 8 درجات، وستصل درجة الحرارة العظمى ستصل على القاهرة إلى 30 درجة.

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 20 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:


طقس السبت نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس حار على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح نشطة.

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