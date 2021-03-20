تكريم وزيرة التعاون الدولي بتسليمها جائزة رائدات التغيير

تسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جائزة رائدات التغيير، وذلك خلال الاحتفال المشترك الذى نظمته سفارات المكسيك وكندا والسويد، بمقر إقامة السفير المكسيكي، تكريمًا للمرأة المصرية رائدة التغيير فى مختلف المجالات، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، وذلك بحضور السفير المكسيكي بالقاهرة خوسيه اوكتافيو تريب، ولويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، بر-أكسل فريلينجسدورف، القائم بأعمال السفير السويدي بالقاهرة .

وعقب تسلمها الجائزة قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه لمن دواعي سروري أن يتم تكريمي من بين العديد من السيدات رائدات التغيير والتميز في جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في مصر في إحداث التنمية والتغيير في مختلف المجالات والمسئولية الكبيرة التي تتحملها على مستوى تنشأة الأجيال الجديدة والقيام بعملها في مختلف قطاعات الدولة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية، لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها الأهداف الخاصة بتمكين المرأة، وذلك من خلال التعاون الإنمائي الفعال، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم دول المكسيك وكندا والسويد، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.



