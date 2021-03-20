خلال أسبوع.. "المجلس القومي للطفولة" يحبط ثاني محاولة زواج لطفلة ١٤ عام بمحافظة قنا





أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر ١٤ عام بإحدي قري مركز فرشوط بمحافظة قنا قبل موعد زفافها بيوم واحد.



وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل التابعة للمجلس قد تلقت بلاغا عبر الخط الساخن 16000 يفيد بعزم أهل الطفلة والتي تبلغ من العمر (١٤) عاما بتزويجها رغما عنها ودون رغبة والدتها، وكان من المقرر إتمام الزيجة يوم الخميس الماضي الموافق 18 مارس الجاري.



وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطى، بإحالة البلاغ الي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة قنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا البلاغ حيث قامت اللجنة الفرعية للطفولة بمركز ومدينة فرشوط بمباشرة إجراءاتها حيث قامت بتحرير محضر بالواقعة بعد تأكدها من صحتها وتم مقابلة أهلية الطفلة وتم تقديم جلسة إرشاد أسري بأضرار زواج الأطفال وقد وقعت أسرة الطفلة إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية ؛ في حضور عمدة القرية.



وأكدت السنباطي أن المجلس يقف سدًا منيعا لمثل هذه الممارسات الضارة والانتهاكات ضد الطفولة وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.



وفي هذا الصدد توجهت السنباطي بالشكر والتقدير لأعضاء لجان حماية الطفولة بمحافظة قنا لسرعة تدخلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التي ترد إليهم ورفع الخطر والضرر عن الأطفال المعرضين للخطر، لافتة إلى أن لجنة الحماية ستقوم بالمتابعة الدورية وتقديم الدعم والمشورة للأهل لضمان عدم اتمام هذه الزيجة في وقت لاحق.