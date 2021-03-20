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"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لسعر برميل النفط إلى 80 دولارا

السبت 20/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
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توقع بنك جولدمان ساكس زيادة كبيرة في الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة، بفضل مؤشرات على الطلب في المناطق، التي تشهد معدلات مرتفعة للتحصين من كوفيد-19، فيما ارتفع توقعه لخام برنت من 65 دولارا للبرميل في (مارس) إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.

وتأتي توقعاته حتى في الوقت، الذي توقفت فيه موجة ارتفاع للأسعار في الآونة الأخيرة لالتقاط الأنفاس، إذ يرى أن تراجع سعر النفط يمثل فرصة للشراء.

وأسعار النفط تراجعت نحو 9 في المائة، هذا الأسبوع بعد تنامي القلق إزاء ضعف الطلب في أوروبا وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في دفع العقود الآجلة لبرنت للانخفاض نحو 7 في المائة أمس الأول.

وقفز برنت فوق 70 دولارا للبرميل في الثامن من (مارس) للمرة الأولى منذ بدأت جائحة كوفيد-19. وجرى تداوله عند 63.47 دولار للبرميل أمس، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد للأسعار، يتوقع جولدمان أن تستعيد سوق النفط توازنها سريعا في الأشهر المقبلة.

ويرجح البنك ارتفاع إنتاج "أوبك+" 2.8 مليون برميل يوميا بحلول (أغسطس)، ما يفوق الزيادة في الإنتاج التي تتوقعها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.

وأشار إلى أن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي وإمدادات نفطية، ستبطئ استعادة الأسواق لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، على الرغم من أنه يتوقع أن تعوض "أوبك+" وهي المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ذلك.

وارتفع خام برنت 1.01 دولار أو ما يعادل 1.6 في المائة، إلى 64.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو ما يعادل 1.7 في المائة، إلى 61.02 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، إذ رفعت شركات التكرير الإنتاج مع عودة مزيد من المنشآت بعد عواصف عاتية بتكساس في (فبراير).

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام زادت 2.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 (مارس)، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين لارتفاعها ثلاثة ملايين برميل. وتتزايد المخزونات عموما منذ (فبراير) مع توقف نشاط شركات التكرير وبطء عودته في أعقاب العواصف، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء عن الملايين وأودت بحياة العشرات.

وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 1.1 مليون برميل يوميا، وزادت معدلات تشغيل المصافي 7.1 نقطة مئوية، ما رفع إجمالي الطاقة المستغلة إلى 76.1 في المائة.

وقال توني هيدريك محلل أسواق الطاقة لدى سي.إتش.إس هيدجينج "شركات التكرير تقطع مسافات كبيرة واضحة نحو التعافي، أتوقع تواصل هذا الاتجاه لأسبوعين مقبلين".

وزادت مخزونات البنزين 472 ألف برميل، وذلك مقارنة بتوقعات أن تنخفض ثلاثة ملايين برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 255 ألف برميل، وذلك مقابل توقعات لتراجع قدره 3.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 219 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما هبطت 624 ألف برميل.

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