Advertisements

انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية

السبت 20/مارس/2021 - 01:23 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي بسوريا.


وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى،  بانفجار قوي هز مدينة الباب السورية ناجم عن سيارة مفخخة.

 

وكشفت وسائل الإعلام المحلية، أن السيارة انفجرت بجانب تقاطع مفرق قباسين في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

 

وأدى الانفجار، إلى عدد من الإصابات بعضها خطرة إضافة إلى أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل، وأضرار مادية كبيرة في المكان.

 

وكانت المناطق التي تقع تحت سيطرة تركيا، شهدت أوضاعًا أمنية غير مستقرة، إذ تتكرر الاغتيالات والانفجارات، وسبق أن شهدت مدينة الباب انفجار سيارة مفخخة في 11 من الشهر الجاري، وقبل ذلك بنحو أسبوع شهدت المدينة انفجار صهريج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة الباب سوريا ريف حلب انفجار

أخبار تهمك

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 20 ساعة

وجهات الإخوان الجديدة عقب القرارات التركية

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 18 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

بوروسيا دورتموند يضع مبلغ ضخم للتخلي عن هالاند خلال الصيف

منذ 35 دقيقة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

الشارقة الإماراتي يطلب استعارة نجم الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز السورية

12 قتيلاً ومصاباً بتفجير مفخخة بريف حلب

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة

قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين السورية

قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية

عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار