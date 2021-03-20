انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي بسوريا.





وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى، بانفجار قوي هز مدينة الباب السورية ناجم عن سيارة مفخخة.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية، أن السيارة انفجرت بجانب تقاطع مفرق قباسين في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

وأدى الانفجار، إلى عدد من الإصابات بعضها خطرة إضافة إلى أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل، وأضرار مادية كبيرة في المكان.

وكانت المناطق التي تقع تحت سيطرة تركيا، شهدت أوضاعًا أمنية غير مستقرة، إذ تتكرر الاغتيالات والانفجارات، وسبق أن شهدت مدينة الباب انفجار سيارة مفخخة في 11 من الشهر الجاري، وقبل ذلك بنحو أسبوع شهدت المدينة انفجار صهريج.