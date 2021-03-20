"هُن".. معرض فني بمتحف قصر المنيل غدًا الأحد بمناسبة عيد الأم

قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، إن المتحف سيطلق غدًا الأحد 21 مارس معرضًا فنيًا يسلط الضوء على عدد من السيدات الفنانات بمناسبة أعياد الأم.



وأوضح أن هذا المعرض تم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية، ليعرض أكثر من ١٠٠ عمل فني عبارة عن لوحات فنية لفنانات سيدات فقط، مشيرا إلى أن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوع حتى ٢٧ مارس ٢٠٢١.



وعلى هامش المعرض سيتم تكريم بعض الأمهات العاملات بالوزارة في جميع التخصصات وذلك تقديرا لدورهن في العمل والمجتمع، مع إتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.