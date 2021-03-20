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رسالة خاصة من "أمهات مصر" للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي

السبت 20/مارس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن نهاية شهر مارس الجاري سيشهد امتحانات للطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي وذلك بنظام الأسئلة المجمعة متعددة التخصصات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه علي أولياء أمور الطلاب تهيئة المناخ المناسب لأبنائهم للاستعداد للامتحانات والمذاكرة، مناشدة الجميع بالتركيز الجيد لهذه الامتحانات لأنها بديل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكذلك تشجيع الطلاب علي الاجتهاد والبعد عن أي أمور تشغل تركيزهم عن الامتحانات والاستعداد لها.

والجدير بالذكر، تعقد وزارة التربية والتعليم 3 امتحانات شهرية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، بديلًا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون الامتحان بنظام الأسئلة المجمعة متعددة التخصصات، حيث يعقد اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس.

كما تعقد اختبارات شهر مارس لطلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس، واختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس الجاري. علي تعقد اختبارات أخري للطلاب من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي نهاية شهري أبريل ومايو، بدلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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