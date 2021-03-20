"الحلال بيّن والحرام بيّن".. موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان:” الحلال بيّن والحرام بيّن “مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



ويهدف موضوع الخطبة إلى التأكيد على معنيين الأول ضرورة تحري الحلال والتحذير من مغبة الحرام، الآخر: هو قضية التحليل والتحريم بين العلماء والجهلاء.



وفي هذا الصدد أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العلماء طريقهم السعة والتيسير على الناس من باب أن الأصل في الأشياء الحِلُّ والإباحة، والتحريم لا يثبت إلا بدليل، في حين أن الجهلاء يجعلون من التحريم أصلًا ثابتًا لديهم، وكأن الحِلَّ هو الذي يحتاج إلى دليل، فيضيقون على الناس سبل حياتهم.

