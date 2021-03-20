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الليلة.. عرض حكاية "حتة مني" لـ إلهام شاهين على قناة "Cbc"

السبت 20/مارس/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ قناة "Cbc" الليلة في عرض الحكاية الأولى من مسلسل "زى القمر"، والتي تحمل عنوان "حتة مني"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهي بطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

مسلسل"زي القمر" ينتمى لنوعية الخماسيات، وهو مكون من 7 قصص، كل قصة مكونة من 5 حلقات، ولكل قصة أبطال وفريق عمل ومؤلفين ومخرجين مختلفين.

وكانت آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين السينمائية هو فيلم "حظر تجوال"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أمير رمسيس، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ أمير رمسيس، بطولة أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي، أحمد حاتم، محمود الليثي.

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