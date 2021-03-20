الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مفاجآت بالجملة في ملف الاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق الأبيض في نهاية الموسم لعدم الحاجة إلى خدماتهم





واستقر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على الاستغناء عن 5 لاعبين من الفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي وتوجيه الشكر لهم لعدم الاحتياج إليهم.





وتضم قائمة اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في النادي الأبيض كلا من التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن وحارس المرمى محمد عواد ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعب الوسط والمغربي حميد أحداد ومروان حمدي ثنائي هجوم الفريق الأبيض.





وكان الزمالك قد عين في وقت سابق الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في ولايته الثانية خلفًا للبرتغالي جيمي باتشيكو الذي رحل عن تدريب الفريق بعد قيادته له في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.



