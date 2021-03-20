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رامي جمال يُقدم تتر مسلسل "بين السما والأرض" لـ هاني سلامة

السبت 20/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يقوم الفنان رامي جمال بغناء تتر مسلسل "بين السما والأرض" الذي يشارك به الفنان هاني سلامة في السباق الرمضاني المقبل، والمقرر عرضه على شاشة قنوات "ON"، و الأغنية من كلمات نورالدين محمد، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ألحان أحمد العدل.

مسلسل "بين السما والأرض"
ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو بطولة هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندا موسى، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "ولسه" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم

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