مدرب حراس الزمالك الجديد يقود المران الأول له بعد انضمامه للجهاز الفني

قاد البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد التدريبات لأول مرة بعد انضمامه للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.





وانضم أوليفيرا للجهاز الفني للفريق الأول بناء على طلب المدرب الفرنسي، حيث سبق وأن عمل المدرب البرازيلي مع كارتيرون في نادي التعاون السعودي.





وتولى أيمن الطويل مدرب حراس الناشئين بالنادي، مهمة تدريب الحراس بشكل مؤقت في الفترة الماضية، قبل أن ينضم أوليفيرا لقيادة تدريبات الحراس.





ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



