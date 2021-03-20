"هنا في مصر".. البيت الأبيض عرفه قدماء المصريين قبل آلاف الأعوام

في دراسة أثرية جديدة كشف الدكتور حسين دقيل الباحث المتخصص في الآثار اليونانية والرومانية ألقى الضوء على البيت الأبيض فى مصر القديمة، أحد المصطلحات التي أطلق على إحدى المؤسسات عند قدماء المصريين.





وأشار دقيل في تصريحات إلى الفجر، أن البيت الأبيض أطلق على أهم مصلحة على الإطلاق في مصر القديمة وهي "مصلحة المالية" أو الخزانة، وكان يطلق عليها "البيت الأبيض المزدوج"، وكانت مقسمة إلى قسمين، وحمل مديرها لقب "مدير البيت الأبيض المزدوج" وكانت تتبع الوزير مباشرة، وكانت مهامها الرئيسية تتمثل في إدارة المالية، وهي المصلحة المكلفة بحفظ المعادن الثمينة، وكل المواد غير القابلة للعطب التي كانت تجبى من المواطنين على شكل ضرائب.





وأضاف دقيل أن مهام البيت الأبيض هي دفع رواتب الموظفين بالدولة وضمّ البيتُ الأبيض المزدوج بداية من عصر الأسرة الخامسة إدارة جديدة سميت بـ "بيت الذهب" وكان يخزن فيه احتياطي الذهب الحكومي، وكان مدير البيت الأبيض يشرف على بيت الذهب.



