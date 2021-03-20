عبدالناصر محمد: النجوم سينافس على تذكرة العودة للممتاز هذا الموسم

أبدى عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق الكرة بنادى النجوم سعادته بالمتسوى الفنى الذى ظهر عليه لاعبيه خلال مواجه زد فى دورى الدرجة الثانية فى أول مباراة له بعد توليه المسؤلية قادما من نادى بهلاء العمانى.









وأكد عبدالناصرأنه يعمل حاليا على تطوير المستوى الفنى والبدنى للاعبى النجوم وتجهيزهم للمباريات القادمة، خاصة بعدما وضع خطة لعودة الفريق مرة آخرى للمنافسة على تذكرة الصعود للممتاز رغم تأخره عن الداخلية متصدر جدول الترتيب بـ10 نقاط.









وأضاف أن الإدارة تعمل على توفير كافة احتياجاته وتتدعمه بشكل كبير من أجل العودة بالفريق إلى مساره الطبيعى والعودة للمنافسة من جديد على تذكرة الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة من جديد.









وكان عبدالناصر محمد قد تولى تدريب النجوم خلفاً لأحمد العجوز والذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى بين الطرفين.



