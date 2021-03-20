أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ختام الملتقى الدولي للسياحة الرياضية آفاق وطموحات "أسوان أحلى" والذي يقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي تم الإعلان عن عودة تنظيم بطولة النيل الدولية السادسة في أكتوبر القادم وذلك ضمن العديد من التوصيات في مقدمتها إ قامة بطولة أخرى لدول حوض النيل مع أنشاء مركز التجديف والكياك بأسوان وآخر للإعداد والتدريب الأفريقي للملاحة الرياضية.





وأكد اللواء أشرف عطية في كلمته على أننا نسعي بكل جدية لأنشاء بنية تحتية قوية مع التطوير والتجميل، بالإضافة إلى الأسرع في تنفيذ مشروعات حياه كريمة وتطوير الريف المصري بمركزي كوم وأدفو.



