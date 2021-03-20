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أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم

السبت 20/مارس/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ختام الملتقى الدولي للسياحة الرياضية آفاق وطموحات "أسوان أحلى" والذي يقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي تم الإعلان عن عودة تنظيم بطولة النيل الدولية السادسة في أكتوبر القادم وذلك ضمن العديد من التوصيات في مقدمتها إقامة بطولة أخرى لدول حوض النيل مع أنشاء مركز التجديف والكياك بأسوان وآخر للإعداد والتدريب الأفريقي للملاحة الرياضية.

وأكد اللواء أشرف عطية في كلمته على أننا نسعي بكل جدية لأنشاء بنية تحتية قوية مع التطوير والتجميل، بالإضافة إلى الأسرع في تنفيذ مشروعات حياه كريمة وتطوير الريف المصري بمركزي كوم وأدفو.

ولفت إلى أن هذه الطفرة التنموية ستجعل أسوان قادرة على استضافة الأحداث والبطولات الدولية والمخلية ووضعها ضمن برامجها السياحية.
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم
أشرف صبحي في زيارته لأسوان: عودة بطولة النيل الدولية للسباحة في أكتوبر القادم

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