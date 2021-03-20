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طارق حامد يخوض تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للزمالك

السبت 20/مارس/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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خاض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى حامد تدريبات بدنية بالركض حول الملعب، وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والأحمال بالفريق.  

وحرص حامد على أداء التدريبات رغم منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات، من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر الجزائري في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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