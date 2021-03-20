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محافظ القاهرة: دراسة لإنشاء كوبري علوي يربط المرج الشرقية والغربية

السبت 20/مارس/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حي المرج شرق القاهرة لمتابعة الأعمال الجارية لاستكمال محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة، والتي يتم اقامتها ضمن مشروع الدولة لإدخال الصرف الصحي للمناطق التي تعانى من نقص في خدمات الصرف.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من المحطة والتي ستخدم عدة مناطق بالمرج من بينها منطقة أبو صير الغربي، وعزبة الجامعة، وخلف الأمن المركزي، ومؤسسة الأحداث، وعزبة سماحة، ومنطقة كمال رمزي.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم ردم عدد كبير من المصارف الملوثة للبيئة بانتهاء أعمال محطة الصرف الصحي من بينها حوض الطويل وأبو حوشان والمصرف البلبيسي ومصرف المؤسسة العقابية، مما سيحدث تغييرًا كبيرًا في حياة المواطنين القاطنين بالمنطقة.

ويشرف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على مشروع إقامة المحطة والتي تبلغ مساحتها الكلية 2000 م2 بقدرة 40000 م3يومى ويتم انشائها بتكلفة تقارب 65 مليون جنيه ومن المتوقع تشغيل المحطة وخط الطرد قبل نهاية العام الجاري، وفتح الخطوط الرئيسية للشبكة بعد الانتهاء من خط الانحدار.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة كاملة لكوبرى محمد نجيب بالمرج لبحث السبل الهندسية والمرورية لحل مشكلة تكدس السيارات عليه، ودراسة إنشاء كوبرى علوي يربط المرج الشرقية بالمرج الغربية.

رافق المحافظ في جولته رئيس شركة الصرف الصحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المرج وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

ثم تفقد محافظ القاهرة كورنيش ترعة الإسماعيلية بأحياء المرج وعين شمس والمطرية والساحل وطالب برفع كفاءة النظافة به، كما تفقد محطة المناولة الوسيطة بالمظلات بحي الساحل والتي تخدم أحياء المنطقة الشمالية ووجه بسرعة رفع مخلفات القمامة منها ووضع آلية لمنع وجود تراكمات بها ورفعها يوميًا أولًا بأول.
محافظ القاهرة: دراسة لإنشاء كوبري علوي يربط المرج الشرقية والغربية
محافظ القاهرة: دراسة لإنشاء كوبري علوي يربط المرج الشرقية والغربية
محافظ القاهرة: دراسة لإنشاء كوبري علوي يربط المرج الشرقية والغربية
محافظ القاهرة: دراسة لإنشاء كوبري علوي يربط المرج الشرقية والغربية

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