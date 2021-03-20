إصابة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم السبت، إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 42 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفاً و799 حالة.

وبحسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 3876 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 623 ألفاً و 135 حالة.

ولفتت الصحيفة الباكستانية، إلى أن إقليم السند مازال الأكثر تضرراً من الجائحة.