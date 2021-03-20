أستاذ هندسة: محاور الطرق الجديدة تمس حياة المواطن اليومية (فيديو)

قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي معتاد على متابعة المشروعات القومية لدفع معدل تنفيذها، مشيرا إلى أن محاور الطرق الجديدة تمس حياة المواطن اليومية حيث أنها تقضي على الاختناقات المرورية.



وأشار "المهدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أنه مع التوجه لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية هذا العام لابد أن يكون هناك استيعاب لحركة المرور، والكثافات المتوقعة.



وأضاف أن مشروعات النقل الجديدة كالمونوريل، والقطار الكهربائي سيكون لها دور إيجابي في تحقيق سيولة مرورية، منوها بأنه لن يكون الاعتماد على النقل البري فقط.

