Advertisements

مقتل وإصابة العشرات في تحطم حافلة وسط سريلانكا

السبت 20/مارس/2021 - 02:06 م
تحطم حافلة - صورة أرشيفية
تحطم حافلة - صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في سريلانكا، اليوم السبت، مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء حادث سقوط حافلة ركاب في منحدر.

 

وبحسب مصادر في الشرطة المحلية، سقطت الحافلة من منحدر قرب بلدة باسارا على بعد 240 كيلومترا  شرقي عاصمة البلاد مدينة كولومبو.

 

وأظهرت التحقيقات الأولي، أن أسباب الحادث تعود إلى إهمال السائق، وأن السائق كان من بين القتلى، وفقًا للمتحدث باسم الشرطة، أجيث روحانا.

 

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 70 راكبا كانوا على متن الحافلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سريلانكا تحطم حافلة إصابة العشرات

أخبار تهمك

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 4 ساعات

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 21 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

وجهات الإخوان الجديدة عقب القرارات التركية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 19 ساعة

"هشم رأسها بحجر".. سائق يقتل مدرسة بطريقة بشعة في حدائق أكتوبر

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل 31 شخصا في حادث تصادم حافلة في كشمير الهندية

مقتل 29 شخصا جراء سقوط حافلة ركاب في شمال الهند

مقتل 4 أشخاص إثر تحطم حافلة بولاية يوتا الأمريكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

01:32 م

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار