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مقتل وإصابة العشرات في تحطم حافلة وسط سريلانكا
السبت 20/مارس/2021 - 02:06 م
وكالات
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أعلنت السلطات في سريلانكا، اليوم السبت، مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء حادث سقوط حافلة ركاب في منحدر.
وبحسب مصادر في الشرطة المحلية، سقطت الحافلة
من منحدر قرب بلدة باسارا على بعد 240 كيلومترا
شرقي عاصمة البلاد مدينة كولومبو.
وأظهرت التحقيقات الأولي، أن أسباب الحادث
تعود إلى إهمال السائق، وأن السائق كان من بين القتلى، وفقًا للمتحدث باسم الشرطة،
أجيث روحانا.
وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من
70 راكبا كانوا على متن الحافلة.
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