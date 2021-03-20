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الليلة.. عرض حكاية "شنطة سفر" من حكايات مسلسل "ورا كل باب" عبر قناة الحياة

السبت 20/مارس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ اليوم قناة الحياة في عرض أولى حلقات حكاية "شنطة سفر"، المقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حكاية"شنطة سفر" بطولة دينا، أحمد صيام، منة عرفة، ياسر علي ماهر، مها سلامة، سيناريو وحوار محمد الشواف، إخراج محمد بكير.

شنطة سفر" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "ورا كل باب"، حيث عرض منه مؤخرًا حكاية "مالناش إلا بعض" التي قامت ببطولتها صابرين، جيهان خليل، جمال عبد الناصر، محمد نجاتي، وهي من تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش، وعرض منه الاسبوع الماضي حكاية "يوم من الأيام"، وهي من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة أحمد خليل، يوسف عثمان، هايدى رفعت.

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