الحقيقة كاملة .. تفاصيل رحيل زيدان عن ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود الشكوك تحوم بشأن إستمرار الفرنسي زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل علماً بأن عقده الحالي مع الملكي ينتهي في 2022.









وأفاد الإعلامي جوسيب بيدريرول بأن زيدان هو أفضل مرشح لخلافة ديديه ديشامب في تدريب المنتخب الفرنسي.









ولفت جوسيب بيدريرول أنه من المحتمل أن يرحل ديشامب عن تدريب المنتخب الفرنسي عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية (اليورو) في الصيف المقبل وسيكون زيدان المرشح الأول لخلافة ديشامب في منصبه.









وأكد جوسيب بيدريرول أن زيدان لا يفكر أبداً في الرحيل عن صفوف ريال مدريد كما أن مسئولي الملكي ليست لديهم أية نية في التخلي عن خدمات المدير الفني الفرنسي في الفترة المقبلة.