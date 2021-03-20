صفوت عبدالعظيم يعلن طرح ألف مقبرة للصحفيين

أعلن صفوت عبدالعظيم المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، حصوله على ألف مقبرة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بأسعار مناسبة، وتخفيضات كبيرة، وبتسهيلات، على أن يبدأ الحجز غدًا الأحد.





وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن استمارة الحجز وخطاب الموافقة موجود على صفحته الخاصة، مطالبًا الزملاء ممن يرغبون في الحجز، طبع الاستمارة وملئها، والحصول على توقيع منه، والتوجه على الفور للحجز، وهو نفس الإجراء الذي سيتبع مع حجز عرض السيارات الذي كان قد أعلن عنه مًسبقًا.





وكان قد تقدم الزميل الصحفي صفوت عبدالعظيم، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.





وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.