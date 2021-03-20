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عمر أسامة يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

السبت 20/مارس/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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شارك عمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2002، في التدريبات الجماعية للفريق الأول المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.


وتعافى عمر أسامة من الإصابة التي كان يعاني منها في غضروف الركبة، وشارك في التدريبات الجماعية للحراس تحت قيادة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى الجديد.


وشهدت تدريبات الحراس تواجد كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية.


ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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