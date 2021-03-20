عمر أسامة يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

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عمر أسامة يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك
السبت 20/مارس/2021 - 02:11 م
محمد ذكي
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شارك عمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2002، في التدريبات الجماعية للفريق الأول المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وتعافى عمر أسامة من الإصابة التي كان يعاني منها في غضروف الركبة، وشارك في التدريبات الجماعية للحراس تحت قيادة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى الجديد.
وشهدت تدريبات الحراس تواجد كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية.
ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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