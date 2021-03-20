عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي





بدأ مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مراقبة واحد من نجوم الاهلي وذلك لتعويض غياب عبد الله السعيد قائد الفريق خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة التي تعرض لها.





ودخل أحمد حمدي نجم الأهلي السابق ولاعب الجونة الحالي المعار إلى مونتريال الكندي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وجاء ترشيح أحمد حمدي بواسطة أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق نادي بيراميدز مع محمد هلال نجم فريق نادي وادي دجلة.





وجاء ترشيح الثنائي بناء على رغبة المدير الفني للفريق الأرجنتيني أروابارينا الذي يسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.