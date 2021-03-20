Advertisements

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

بدأ مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مراقبة واحد من نجوم الاهلي وذلك لتعويض غياب عبد الله السعيد قائد الفريق خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة التي تعرض لها.

ودخل أحمد حمدي نجم الأهلي السابق ولاعب الجونة الحالي المعار إلى مونتريال الكندي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وجاء ترشيح أحمد حمدي بواسطة أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق نادي بيراميدز مع محمد هلال نجم فريق نادي وادي دجلة.

وجاء ترشيح الثنائي بناء على رغبة المدير الفني للفريق الأرجنتيني أروابارينا الذي يسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالله السعيد بيراميدز الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

"هشم رأسها بحجر".. سائق يقتل مدرسة بطريقة بشعة في حدائق أكتوبر

منذ ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ ساعة الا ربع

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

وجهات الإخوان الجديدة عقب القرارات التركية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 4 ساعات

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 19 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

فايلر يطالب الأهلي بالاستغناء عن نجمي الفريق وضم هذا الثنائي

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

بتعليمات فايلر.. الأهلي يُجهز لضم نجمي بيراميدز

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 7 إبريل: تقدم صفقة ذهبية للأهلي.. الجوكر يطالب الأبيض بعرض رسمي.. الزمالك يرد على ضم نجم القلعة الحمراء

المقاولون يحسم مستقبل طاهر محمد طاهر

مفاجأة.. بيراميدز يدرس خطف ثلاث صفقات من داخل الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

01:32 م

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار