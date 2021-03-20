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"وجع المعدة".. ما لا تعرفه على الأسباب والأعراض والعلاج

السبت 20/مارس/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
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يعتبر وجع المعدة أمر شائع جدا؛ فهو ناتج عن عدة أمراض تتصل بالجهاز الهضمي، والمصابون بوجع المعدة يتعرضون للعديد من المشاكل منها الغثيان ومشاكل أخرى، ومن الأسباب والاعراض والعلاج إليكم التالي:

أسباب وجع المعدة
- متلازمة القولون العصبي.
- حساسية الطعام.
- غازات في المعدة.
- تسمم غذائي.

الأعراض المصاحبة لوجع المعدة
تختلف الأعراض المصاحبة وجع المعدة من مصاب إلى آخر وفقاً لنوع الحالة، وتتفاوت شدّتها. وفي الآتي أبرزها:
- آلام حادّة في المنطقة العلوية من البطن.
- الغثيان واضطراب المعدة المتكرر.
- عسر الهضم.
- الشعور بحرقة المعدة.
- التقيؤ المستمر.
- فقدان الشهية.
- فقدان الوزن.
- الإسهال.
- الشعور بالجفاف الناتج عن التقيؤ المستمر.

أفضل علاج لوجع المعدة
- شرب البابونج والنعناع لتخفيف آلام المعدة.
- تجنّب الأطعمة المقلية والمشروبات الغازية.
- الالتزام بنظام غذائي صحي.
- ممارسة الرياضة.
- تناول الأدوية المضادة للحموضة وفق وصفة الطبيب المختص.

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