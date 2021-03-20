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تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021

السبت 20/مارس/2021 - 02:19 م
مسلسلات رمضان 2021
مسلسلات رمضان 2021
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تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021 

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 2021، ويحرص جميع المشاهدين، على متابعة عدد من نجومهم المفضلين على الشاشة في ذلك الوقت، حيث تبلغ المنافسة الدرامية ذروتها، في الموسم الذي يشارك فيه العديد من الفنانين في وقت واحد.

كما تتنافس القنوات الفضائية فيما بينها، على عرض المسلسلات التي تجذب عدد أكبر من المشاهدين، الذين يبحثون عن مسلسلاتهم المفضلة على مختلف الشاشات.

وفيما يلي نستعرض القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021:-

1- الاختيار 2 - رجال الظل (كريم عبدالعزيز - أحمد مكي).

2- نجيب زاهي زركش (يحيى الفخراني).

3- نسل الأغراب (أحمد السقا - أمير كرارة).

4- موسى (محمد رمضان).

5- كوفيد 25 (يوسف الشريف).

6- حرب أهلية (يسرا  - باسل خياط).

7- هجمة مرتدة (أحمد عز  - هند صبري).

8- ضل راجل (ياسر جلال).

9- عالم موازي (دنيا سمير غانم  - عمرو وهبة).

10- النمر (محمد إمام).

11- لعبة نيوتن (منى زكي  - محمد فراج).

12- ضد الكسر (نيللي كريم).

13- القاهرة كابول (طارق لطفي  - فتحي عبدالوهاب  - خالد الصاوي  - حنان مطاوع).

14- اللي مالوش كبير (ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضي).

15- قصر النيل (دينا الشربيني  - ريهام عبد الغفور).

16- وكل ما نفترق (ريهام حجاج  - عمرو عبد الجليل  - رانيا يوسف).

17- بين السما والأرض (هاني سلامة  - درة  يسرا اللوزي).

18- ملوك الجدعنة (مصطفى شعبان  - عمرو سعد).

19- الملك (عمرو يوسف).

20- شقة 6 (سيد رجب  - روبي).

21- خلي بالك من زيزي (أمينة خليل  - بيومي فؤاد).

22- زي البيت الوقف (زينة  - صابرين  - أحمد السعدني).

23- المداح (حمادة هلال).

24- لحم غزال (غادة عبد الرازق).

25- فارس بلا جواز (مصطفى قمر).

26- أحسن أب (علي ربيع  مراد مكرم).

27- رهبة (فتحي عبد الوهاب  - أيتن عامر).

28- بنت السلطان (روجينا  - باسم سمرة).

29- الطاووس (جمال سليمان).

30- عشرين عشرين (قصي خولي - نادين نسيب نجيم).

31- سوق الحرير ج2 (بسام كوسا - سلوم حداد - كاريس بشار).

32- للموت (ماغي بو غصن - دانييلا رحمة - باسم مغنية).

تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021 

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