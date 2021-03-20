تطورات جديدة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

كشف حازم إمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تطورات عملية التجديد للدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء.









فرجاني ساسي البالغ من العمر 29 عامًا، كان قد انتقل إلى صفوف نادي الزمالك في انتقالات صيف عام2018.









وأوضح حازم إمام أن إدارة الزمالك توصلت لاتفاق مع فرجاني ساسي، وبات قريباً من تجديد عقده، وذلك بسبب حبه الشديد للنادي وجماهير، والحب الذي يستشعره من الجمهور.









جدير بالذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعب 88 مباراة رفقة الأبيض، وسجل خلالهم 15 هدف، وصنع مثلهم.