Advertisements

تطورات جديدة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

السبت 20/مارس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
كشف حازم إمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تطورات عملية التجديد للدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء.


فرجاني ساسي البالغ من العمر 29 عامًا، كان قد انتقل إلى صفوف نادي الزمالك في انتقالات صيف عام2018.


وأوضح حازم إمام أن إدارة الزمالك توصلت لاتفاق مع فرجاني ساسي، وبات قريباً من تجديد عقده، وذلك بسبب حبه الشديد للنادي وجماهير، والحب الذي يستشعره من الجمهور.


جدير بالذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعب 88 مباراة رفقة الأبيض، وسجل خلالهم 15 هدف، وصنع مثلهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

تطورات جديدة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الحقيقة كاملة .. تفاصيل رحيل زيدان عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزيرة التجارة والصناعة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 20 ساعة

"هشم رأسها بحجر".. سائق يقتل مدرسة بطريقة بشعة في حدائق أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ 36 دقيقة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يرفض رحيل فرجاني ساسي في الموسم الجديد

الزمالك يتفق مع ساسي على التجديد 3 مواسم

تطورات تجديد عقد «ساسي» مع الزمالك

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

02:31 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

02:16 م

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

01:32 م

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار