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الأم المثالية لكريمي النسب: خدمت 20 أبن لمدة 25 عاما و"أفتخر بتربيتهم"

السبت 20/مارس/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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فازت خاريس وبالميلاد أنجيل جادالله جورجي محروس بلقب الأم البديلة لمؤسسات الرعاية 'لكريمي النسب' الأولي علي الجمهورية، من محافظة قنا، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021.

وقالت خاريس البالغة من العمر 60 عاما، أنها عندها 20 أبن تفتخر بتربيتهم ومناصبهم، مؤكدة علي خدمتهم لمدة 25 عاما

وأشارت إلي الصعوبات التي واجهتها عند اتخذتها قرارا بالرهبنة حيث رفضت أسرتها قرارها بالاتجاه للرهبنة، لافتة إلي وضع أهلها أمام الأمر الواقع بعد قرارها.

وعن فوزها أكدت خوريس إنها سعيده لخدمة دار أيتام ماري مرقص للبنين للأطفال الأيتام وهم في سن الطفولة حتى وصلوا للجامعات، وأهدي فوزي لهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي من اختارتها وكرمتها وأبلغتها بفوزها بالأم المثالية لمحافظة قنا.

وفي ختام حديثها قالت "أبنائى جميعا أصبحوا جامعيين ومنهم من دخل كليات الصيدلة والطب والتجارة والحقوق".

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

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