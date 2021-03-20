وصفات مذهلة لتنعيم الشعر قبل حفل الزفاف

نقدم لك في السطورر التالية أفضل الوصفات لتنعيم الشعر قبل حفل زفافك للحصول عليه ناعم ولامع كما ترغبين:





1- الجليسرين

أضيفي بضع قطرات من الجليسرين لبلسم الشعر ووزعيه على فروة الرأس والشعر المبلل، يترك لمدة 10 دقائق قبل أن يشطف جيداً للحصول على شعر ناعم.





2- بياض البيض

اخفقي بياض بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون في وعاء صغير. يستخدم الخليط الناتج على الشعر المبلل وفروة الرأس، يترك لمدة 20 دقيقة قبل أن يشطف جيداً ويكرر استخدامه مرة واحدة أسبوعياً.





3- زيت الزيتون

استخدمي زيت الزيتون الدافئ لتدليك فروة الرأس وخصلات شعرك، يلف الشعر بمنشفة مبللة بالماء الساخن ويشطف بعد مرور ساعة كاملة.





4- المايونيز

قومي بتوزيع كمية مناسبة من المايونيز على كامل الشعر وفروة الرأس. يترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف جيداً باستخدام شامبو لطيف.