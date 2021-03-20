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خطوات صناعة هدية عيد الأم مع طفلتك في المنزل

السبت 20/مارس/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
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ليس هناك اجمل من الهدية التي يصنعها طفلك بنفسه لك في المنزل ويقدمها لك في مناسبة عيد الأم، ومن هنا إليك خطوات مذهلة لصناعة هدية عيد الام مع طفلتك في المنزل:

صناعة زهرية منزلية
يمكن ان تستخدمي مرطبان من الزجاج، ومقص وغراء وصورة عائلية والوان مائية.
أطلبي من طفلك أن يلون المرطبان باللون المفضل لديه.
ثم ضعي الورود بداخله حسب نوعها.
وقومي بلصق صورة عائلية بالغراء على المرطبان بعناية وطبعا سوف يساعدك طفلك بكل خطوة.

وبهذه الطريقة تكوني قد حصلتي على زهرية جميله أعدتها لك طفلتك الصغيرة وستكون هذه افضل هدية قدمت لك في يوم الأم الذي يوافق غدا الاحد 21 من شهر مارس لعام 2021.

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