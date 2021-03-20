قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو





يتلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اليوم السبت بمضيفه فريق نادي سيلتا فيجو في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب بالايدوس لحساب مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وتنقل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد على قناة مكسبي على القمر الصناعي نايل سات عبر شاشتها المفتوحة: 11411 بمعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح 4/3.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي.