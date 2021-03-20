الأولى علي الجمهورية في التمكين الاقتصادي: فخورة بأبنائي



أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي حصول وجيهه عبدالجواد عبدالعال علام المقيمة بأرض الشوافعة المرج بمحافظة القاهرة، على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "أم تمكين إقتصادي" عن قصة كفاح عظيمة وسنوات عطاء في خدمة أبنائها.



وأعربت الأم المثالية عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في اختيارها أما مثالية هذا العام، موضحة: " أن أبنها الكبير من شاهد الإعلان بالتلفزيون وقام بالتقديم لها".



وتابعت: أن عندي 3 أبناء أشتغلت وتعبت عليهم عشان أكبرهم بعد أنفصلهم عن أبوهم، وأنها قامت بإفتتاح مشروع صغير من الثمانينات بقيمة 10 صاغ وقامت بتكبيره ليصبح مصدر رزقها الوحيد هي وأبنائها.



وأشارت إلي أن أبنها الكبير هو من يدير المشروع الآن مجتهدا ليصبح أكبر من السابق، وأنها فخورة به هو وإخوته متأملا أن تراهم اعلي المناصب.



وكانت وزارة التضامن قد أعلنت عن فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م من 27 يناير وحتى الأحد 14 فبراير الماضيين في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.



وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

