مقترح بعقد انتخابات "الصحفيين" الفرعية بالإسكندرية في مكان مفتوح

تقدم الزميل الصحفي إسلام أبازيد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بمقترح للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، برئاسة خالد ميري، يفيد عقد الانتخابات للنقابة الفرعية بالإسكندرية في مكان مفتوح، أسوة بالنقابة العامة بالقاهرة؛ وذلك لتخفيف الزحام على مقر النقابة خلال التصويت والفرز.



وقال "أبازيد" في طلبه، إن هذا الطلب يأتي حفاظًا على حياة وصحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مساحة النقابة الفرعية، وصعوبة تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وكان قد تقدم الزميل الصحفي إسلام أبازيد، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 2 إبريل المقبل.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.



