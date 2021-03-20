



مستوحاة من المشاهير.. أبرز قصات شعر فصل الصيف 2021 (صور)





مع اقتراب فصل الصيف، والذي تفصلنا أشهر قليلة عن قدومه، يتجهن الكثير من السيدات والفتيات إلى تغيير قصات شعورهن، والتغيير من شكلها، لتناسب الأجواء الحارة، فضلا عن الحصول على شكل جذاب، ويقدم موقع allure، أبرز قصات شعر فصل الصيف 2021.





أبرز قصات شعر فصل الصيف 2021









وجاءت العديد من القصات على هيئة الشعر القصير، وذلك للتناسب مع درجات الحرارة العالية خلال هذا الفصل، وعدم الشعور بالإنزعاج من انسياب الشعر الطويل على الكتفين والظهر، ما يسبب الشعور بالحر في بعض الأحيان.









واستوحيت بعض القصات، من مشاهير الغناء حول العالم، واللائي من بينهن، ريانا، وسيلينا جوميز.





إقبال كبير على صالونات التجميل

ونظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت قد أغلقت العديد من صالونات التجميل وتصفيف الشعر أبوابها، ومع بداية فتحها تدريجيا، لاقت الكثير منها إقبالا كبيرا من قبل الفتيات والنساء حول العالم، وذلك للبدء في قص شعورهن قصات تتناسب مع قدوم فصل الصيف.







