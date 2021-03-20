Advertisements

في عيد الأم.. تعرف على هدايا الدولة للسجناء

السبت 20/مارس/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
تقدم الدولة المصرية، هدايا جمة للأم المصرية في عيدها الذي يوافق 21 مارس من كل عام، حيث تمنح الزيارات الاستثنائية لجميع السجناء، فضلًا عن حملة "زكاة الغارمين" للإفراج عن 2000 مسجونة.

ويرصد "الفجر"، الهدايا التي تقدمها الدولة المصرية للأم في عيدها.

زيارة استثنائية للسجناء
قررت وزارة الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم.

وتمنح الزيارة الاستثنائية خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 2232021، وحتى الخميس الموافق 842021، حيث تطبق الإجراءات الوقائية والصحية، وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين، مع حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

حملة زكاة الغارمين
وأطلقت مؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور علي جمعة- مفتى الديار المصرية سابقا ورئيس مجلس الأمناء والمصرف المتحد بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة "زكاة الغارمين" للإفراج عن 2000 مسجونة كدفعة على ذمة مبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز 15 الف جنيه قبل عيد الأم.

مبادرة "كلنا واحد"
وتزامنًا مع احتفالات عيد الأم، تواصل وزارة الداخلية المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية.

ووفرت الوزارة، السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. 

وذكرت أنه تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بالقاهرة، والجيزة، والقليوبية، لعرض وبيع منتجاتهم بأسعار بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الداخليه هدايا الدوله عيد الام زيارات استثنائيه اخر الاخبار

أخبار تهمك

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 22 ساعة

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزيرة التجارة والصناعة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ 38 دقيقة

الحقيقة كاملة .. تفاصيل رحيل زيدان عن ريال مدريد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"الداخلية" تطلق مبادرة لخفض الأسعار تحت رعاية الرئيس (فيديو)

في عيدها الـ"67".. "الشرطة المصرية" عرض مستمر من العطاء.. 1050 شهيدا و19 ألف مصاب منذ 2011.. وضباط: "أرواحنا فداء للوطن"

في ذكرى يوم الوفاء.. "الداخلية" تُفرج عن 20 ألف سجينا وتطوف المحافظات بـ"منافذ الخير"

بمناسبة الذكرى ٦٩ لأعياد الشرطة.. الداخلية تواصل مبادرة " كلنا واحد" لتوفير السلع

تسهيلات لمرضى وعفو عن سجناء.. هدايا الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة ١٦ من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

02:31 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

02:16 م

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

01:32 م

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار