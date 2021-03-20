Advertisements

"عيّاد": الثبات والمرونة أهم خصيصة للإسلام يمكن الانطلاق من خلالها لتحديد ما يقبل التجديد

السبت 20/مارس/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي في دورته الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق جامعة الأزهر بعنوان: "تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة"، وذلك بمشاركة وكيل الأزهر الشريف. 

وقال الأمين العام خلال كلمته، إن الحديثُ عن موضوعِ التجديدِ في الدينِ يشغل بال الكثير، حيث تعدَّدَتِ المؤتمراتُ، وتنوَّعتِ الرُّؤَى والأطروحاتُ حولَ هذه القضيةِ، التي أضْحَتْ موضوعَ الساعةِ، وحديثَ العلماءِ والمفكرينَ والساسةِ والمصلحينَ، وإنِ اختلفتْ آليةُ العَرْضِ، وطُرُقُ الطَّرْحِ، وأساليبُ المعالجةِ.

أضاف عياد أن موضوع التجديد لا يزال الحديثُ عنه مطلوبًا، ويزدادُ الحديثُ عنه عندما يكونُ متعلِّقًا بالإسلامِ الذي ختمَ اللهُ به الرسالاتِ، ولاسيَّما مع سماتِهِ التي تدفعُ إلي التجديدِ، وخصائصه التي تُحَتِّمُهُ، ونصوصِهِ التي تُوجِبُهُ، ولا نُغالي إذا قلنا إنَّها تَفْرضُهُ.

أوضح الأمين العام أن أهمِّ خصائصِ الإسلامِ وأهمِّ سماتِهِ أنَّه يجمعُ بين الثباتِ والمرونةِ؛ وهذه قاعدةٌ أصيلةٌ يمكنُ الانطلاقُ من خلالِهَا لبحثِ هذا الموضوعِ، وتحديدِ ما يَقْبَلُ التجديدَ، وما يُمكِنُ أنْ يَخْضَعَ له، وما يَنْسجمُ وآلياتِهِ. 

أشار عياد إلى أن موضوع التجديد يؤكِّدُ عظمةَ هذا الدينِ من خلالِ تجاوزِهِ لحواجزِ الزمانِ والمكانِ؛ فهو صالحٌ لكلِّ الأزمنةِ مهما تعاقبتْ، ولكلِّ الأمكنةِ مهما اختلفتْ وتنوعتْ وتباعدتْ، فهو لا تتسامى عليه الحدودُ.
أضاف عياد أنَّ هناك أمورًا عِدَّةً تدفعُ إلى التجديدِ، بل تُوجِبُهُ وتؤكِّدُهُ، ومنْ أهمِّهَا، واقعُ العالمِ الإسلاميِّ في عصرِنَا الراهن، والأخطارُ التي تواجهُ العالمَ الإسلاميَّ، والغاياتُ العظيمةُ التي تَنْتُجُ عنه، والعملُ على قيادةِ المسيرةِ الحضاريةِ للأَمَّةِ، وضرورةُ توضيحِ مضامينِ الدينِ للمخاطبين، والمشاركةُ في صُنْعِ الحضارةِ الإنسانيةِ، والتأسيسِ للعُمْرانِ. 

وختم الأمين العام كلمته بالتأكيد أنه على الرَّغْمِ من أهميةِ التجديدِ في الفكرِ الإسلاميِّ، إلَّا أنَّ بعضَهُم لا يزالُ يتخَوَّفُ منه، أو يُشَكِّكُ في إمكانيةِ حدوثِهِ، وهو مخطئٌ من دونِ شَكٍّ؛ فنحن -الآنَ- نعيشُ في عالَمِنَا العديدَ من الأحداثِ المهمةِ، التي تُوجِبُ أنْ يُسْتَحْدَثَ لها أقضيةٌ، وأحكامٌ تتناسبُ ومتغيراتِ الزمانِ والمكانِ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عياد المرونة الفجر الاسلام

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات جديدة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزيرة التجارة والصناعة

منذ أقل من ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

الحقيقة كاملة .. تفاصيل رحيل زيدان عن ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

02:31 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

02:16 م

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

01:32 م

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار