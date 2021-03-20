Advertisements

بعد إحالتها للإختصاص.. تعرف علي موعد محاكمة تامر أمين لإهانة أهل الصعيد

السبت 20/مارس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
بعد إحالتها للإختصاص.. تعرف علي موعد محاكمة تامر أمين لإهانة أهل الصعيد

صرح المحامي أشرف ناجي أنه قد قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم تأجيل أولي جلسات محاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته؛ فى الجنحة المباشرة التى تقدم بها المحامي أشرف ناجى ضده.. لجلسة 29 مارس الجاري أمام دائرة الاثنين للاختصاص الرقمي

كان قد أقام أشرف ناجي المحامي جنحة مباشرة ضد الإعلامي تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، وشهرته تامر أمين، وجاء نص الجنحة بأنه فوجئ الشعب المصري والعربي بحلقة من برنامج الإعلامي تامر أمين الذي يذاع علي قناة النهار بها إهانات بالغة للشعب المصري، بكافة أوساطه واطيافه بوجة عام والصعيد والريف بوجه خاص واستخدم عبارات وأوصاف بالغة الاسائة لا تليق إن تقال في برنامج تليفزيوني أدت إلى حالة استياء بالغة بين جميع المصريين وادت الي غضب كبير في كافة أوساط الشعب المصري وإلى تكدير الأمن والسلم العام وكانت مسار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أجمع  فيها الجميع على تطاول الإعلامي تامر أمين على أهالينا في الريف والصعيد. 


قرر الإعلامي تامر أمين في برنامجه أن المصريين في الريف والصعيد يخلفوا أطفالا كثيرا ولا يقومون بتعليمهم بل ليقوموا بتشغليهم الأولاد في الورش كصبيان باسم الواد بلية والبنات تتشحن على القاهرة لتشتغل خدامات واحيانا تشتغل في أعمال دنيئة، مما تسبب في قيام المجلس الإعلى للإعلام بوقف المذيع فورا وإحالته إلى التحقيق بسبب ما قدمه من أقوال مسيئة لجميع المصريين وتدعو للتنمر علي الغلابة والمحتاجين بل وفيها الكثير من المبالغة والإساءة للمجتمع المصري وإساءة بالغة للأسر الكريمة والعريقة في الريف والصعيد المصري المحترمين بأخلاقهم وكرمهم المعروف عنهم. 


وكان الإعلامى تامر أمين، اعتذر عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال فى فيديو: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".
 

وأضاف تامر أمين: "أنا أكتر حاجة تضايقنى فى الدنيا إن واحد صعيدى بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا منى، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللى طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة".

 
وتابع تامر أمين: "والله ما قصدتش الإهانة أبدأ، ودى آخر حاجة تيجى على دماغى، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدى زعلان منى، فانا بقول لكل صعيدى وصعيدية جزمتكم على راسى من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبى أساسًا من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب دا".

بعد إحالتها للإختصاص.. تعرف علي موعد محاكمة تامر أمين لإهانة أهل الصعيد
بعد إحالتها للإختصاص.. تعرف علي موعد محاكمة تامر أمين لإهانة أهل الصعيد

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزيرة التجارة والصناعة

منذ ساعة الا ربع

الحقيقة كاملة .. تفاصيل رحيل زيدان عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

"هشم رأسها بحجر".. سائق يقتل مدرسة بطريقة بشعة في حدائق أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ 36 دقيقة

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

02:31 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

02:16 م

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

01:32 م

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار