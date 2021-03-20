Advertisements

الأم المثالية بالإسماعيلية: انفصلت عن زوجي منذ 40 عاما وعملت بالمعمار والمحارة

السبت 20/مارس/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
حصلت فاطمة سيد أحمد السيد، على لقب الأم المثالية على محافظة الإسماعيلية، والأولى على مستوى الجمهورية، لمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي للأمهات المثاليات لعام 2021.

وقالت فاطمة، إن لقب الأم المثالية لجهودها ورحلة كفاحها منذ طفولتها حتي أصبح في العقد السادس من عمرها، بعد تربيتها ابنتين، الأولى حاصلة على معهد حاسب آلي، والثانية حاصلة على كلية دراسات إسلامية قسم أصول دين.

وتابعت: انفصلت عن زوجي منذ 40 عاما، وعملت في مجال المعمار والمحارة، وكانت تنقل الزلط من الجبال على عربات كبيرة، لافتة إلي إنها لم تتوقف يوما واحدا عن العمل.

وأشارت إلى أنها فتحت عمل لحسابها منذ أن كانت في الصف الثالث الإعدادي، إلى جانب تعليمها، وكانت تهوى التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وفى الثانوية العامة توفى لها أخوين، مما تسبب في رسوبها في ذلك العام، ثم تزوجت في عامها العشرين.

وأوضحت أنه بعد عام من إنجابها ابنتها الأولى التحقت بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وطلقت من زوجها، وعندما كبرت ابنتها التحقت بمعهد الحاسب الآلي.

وواصلت: كنت بحب الشغل علشان أعرف الدنيا كلها أن الست تقدر تشتغل أي شغلانة، وعملت بالتصوير الفوتوغرافى وفتحت استديو تصوير، وإيرادها كانت 300 جنيه يوميا.

وأكدت علي عندما كبرت أبنتها الصغيرة تبرعت بـ 4 أفدنة للمنفعة العامة ومصنع تدوير القمامة، خصص منه مدرسة مجتمعية، والمحافظ كرمها وسمى القرية الزهراء علي أسمها.

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم. 

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الاسماعيلية

أخبار تهمك

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات جديدة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزيرة التجارة والصناعة

منذ أقل من ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

الحقيقة كاملة .. تفاصيل رحيل زيدان عن ريال مدريد

منذ ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

02:31 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

02:16 م

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

01:32 م

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار