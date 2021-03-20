الأم المثالية بالإسماعيلية: انفصلت عن زوجي منذ 40 عاما وعملت بالمعمار والمحارة

حصلت فاطمة سيد أحمد السيد، على لقب الأم المثالية على محافظة الإسماعيلية، والأولى على مستوى الجمهورية، لمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي للأمهات المثاليات لعام 2021.





وقالت فاطمة، إن لقب الأم المثالية لجهودها ورحلة كفاحها منذ طفولتها حتي أصبح في العقد السادس من عمرها، بعد تربيتها ابنتين، الأولى حاصلة على معهد حاسب آلي ، والثانية حاصلة على كلية دراسات إسلامية قسم أصول دين.





وتابعت: انفصلت عن زوجي منذ 40 عاما، وعملت في مجال المعمار والمحارة، وكانت تنقل الزلط من الجبال على عربات كبيرة، لافتة إلي إنها لم تتوقف يوما واحدا عن العمل.





وأشارت إلى أنها فتحت عمل لحسابها منذ أن كانت في الصف الثالث الإعدادي، إلى جانب تعليمها، وكانت تهوى التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وفى الثانوية العامة توفى لها أخوين، مما تسبب في رسوبها في ذلك العام، ثم تزوجت في عامها العشرين.





وأوضحت أنه بعد عام من إنجابها ابنتها الأولى التحقت بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وطلقت من زوجها، وعندما كبرت ابنتها التحقت بمعهد الحاسب الآلي .





وواصلت: كنت بحب الشغل علشان أعرف الدنيا كلها أن الست تقدر تشتغل أي شغلانة، وعملت بالتصوير الفوتوغرافى وفتحت استديو تصوير، وإيرادها كانت 300 جنيه يوميا.





وأكدت علي عندما كبرت أبنتها الصغيرة تبرعت بـ 4 أفدنة للمنفعة العامة ومصنع تدوير القمامة، خصص منه مدرسة مجتمعية، والمحافظ كرمها وسمى القرية الزهراء علي أسمها.





وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



